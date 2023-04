Vervallen fabriek Villaforte is opnieuw decor voor voorstelling De Stuiter, wel een nieuwe regisseur

WOUDRICHEM - Theatergezelschap De Stuiter komt ook deze zomer weer met een voorstelling. En opnieuw is de locatie het oude vervallen Villaforte fabriekscomplex aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem. En dat is bijzonder.