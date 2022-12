Volleybalsters Utrecht pakken de Supercup

In de eerste twee sets ging het nog gelijk op tussen landskampioen en bekerwinnaar Sliedrecht en Utrecht, de verliezend bekerfinalist van vorig seizoen. Utrecht won beide keren nipt, maar kwam er vervolgens in de derde set niet aan te pas. In de vierde set stelde de bezoeker in De Basis in Sliedrecht orde op zaken.

In de ruim tien jaar dat Utrecht in de eredivisie speelt, is het de eerste prijs voor de club uit de Domstad. Utrecht is vooralsnog ook in de eredivisie succesvol. De formatie van trainer Ali Moghaddasian is ranglijstaanvoerder. Sliedrecht neemt de tweede plaats in. Afgelopen zaterdag won Sliedrecht nog met 3-1 in het onderlinge duel.