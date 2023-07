Voor de 15de keer Hippiefestival in Gorinchem

Provincie Noord-Bra­bant teleurge­steld over val kabinet: ‘Verdere vertraging in besluitvor­ming’

DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant is teleurgesteld in de val van het kabinet, omdat dit voor ‘nog verdere vertraging in de besluitvorming’ zorgt. Ook staat het de doorontwikkeling van de provincie in de weg.