Vragenvuur voor Nederlandse shorttrackers

Maar schaatsers als Friso Emons, Melle van 't Wout en Rianne de Vries storten zich ook nog in het vragenvuur van de kinderen. Want leg maar eens even uit waarom het ijs zo glad blijft of hoe het hen lukt om zo schuin te schaatsen. De 32-jarige De Vries was over dat laatste eerlijk. ,,In het begin was dat heel eng, je wilt telkens je hand op het ijs houden. Maar met veel oefenen leer je telkens een beetje schuiner door de bochten te gaan.’’