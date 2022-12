Vuurwerkliefhebbers staan te trappelen in de rij: ‘Eerst filmpjes gekeken zodat ik weet wat ik moet kiezen’

Na de brand zitten boeren Dennis en Andries nog steeds in de rotzooi en balen ze van alle verwijten

NIEUWENDIJK - Na de brand van juni is het boerenbedrijf van de familie Tolenaars in Nieuwendijk nog steeds een puinhoop. Minstens zo triest waren de reacties van sommige mensen. ,,Ze zeiden dat het beter was als wij waren gegaan, in plaats van onze dieren.”

28 december