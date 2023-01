Vuurwerkschade in Geertruidenberg lager dan vorig jaar: ‘Mogelijk omdat vuurwerk in Nederland minder zwaar is’

Rondom de jaarwisseling van 2021-2022 was er in de gemeente Geertruidenberg een totale schade van € 6.432. Toen was er een landelijk vuurwerkverbod.

,,Als gevolg daarvan is er veel (illegaal) vuurwerk uit het buitenland afgestoken. Dit jaar gold geen landelijk vuurwerkverbod en was vuurwerk weer legaal verkrijgbaar. Het vuurwerk in Nederland is minder zwaar en mogelijk is daardoor ook minder schade ontstaan", geeft burgemeester Marian Witte aan.