Wéér moet Dordt het zonder kerstmarkt doen en de vraag is of-ie ooit terugkomt: ‘Mis de enorme drukte zelfs’

POLLHet was in 2018 dat voor het laatst een volwaardige kerstmarkt plaatsvond in Dordrecht, daarna gooiden een dikke storm en corona roet in het eten. Missen Dordtenaren het spektakel in hun binnenstad eigenlijk? ‘Zoals het de laatste jaren was, hoeft het voor mij niet meer.’