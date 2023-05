Welke vindt u de mooiste? Deze vijf bloemen vechten om nationale titel

Na 70 jaar zwemt deze enorme vis straks weer in Nederlands water: ‘Zeldzamer dan zwarte neushoorn’

Hij is zeldzamer dan de zwarte neushoorn, is zeventig jaar niet meer in Nederlandse wateren gezien, maar binnenkort zwemt ’ie weer in de Biesbosch: de steur. Om de vis voor definitief uitsterven te behoeden, worden er op vrijdag 2 juni negenentwintig steuren uitgezet en met een zender gevolgd. ,,Dit is een belangrijke voorbereiding voor de echte herintroductie.”