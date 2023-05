Werkendamse Grietje Post (85) overleden: ‘Altijd verrassing waar Man bijt hond me heen bracht’

Oksana dankbaar voor Oek­raïens-orthodoxe mis in Elshout: ‘Het voelde als thuis’

ELSHOUT – De Sint-Jan Evangelistkerk in Elshout zat gisteren nagenoeg vol. De Heilige Mis had dan ook een bijzonder karakter. Om Oekraïners een hart onder de riem te steken in moeilijke tijden, was er een orthodoxe dienst.