Werkendamse kruising gaat op de schop: veiliger en betere doorstroming

Hoewel uit onderzoek blijkt dat het kruispunt voldoet aan de wet- en regelgeving en objectief niet onveilig is, wordt het kruispunt in de praktijk echter wel als zodanig ervaren. ,,We werken aan een tweede ontsluitingsweg voor Werkendam, maar tot die tijd is de Dijkgraaf Den Dekkerweg de enige ontsluitingsweg, met dus veel verkeer”, stelt wethouder Hans Tanis.