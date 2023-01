Wie is die vent in dat beige pak, kennen we die?

COLUMN Ja, er kán nog een ‘vuurwerk­do­de’ vallen aan de Vest

Vandaag ga ik alweer mijn dertiende jaar in als dagelijks columnist van deze krant en een kleine rekensom leert me dat dit dus zo om en nabij mijn 3000ste column moet zijn. Helemaal precies weet ik dat niet, want ongetwijfeld was ik wel eens ziek en ook waren er tijden dat ik niet op álle dagen van de week een pennenvruchtje voor dit dagblad produceerde, maar ondanks dat heb ik, tijdens mijn veel te korte decembervakantie, besloten dat dit mijn jubileumcolumn is.

2 januari