Wijkagent vist twee kinderfietsen uit water maar niemand heeft ze als ‘gestolen’ gemeld

marathon Rotterdam Koreman stort na 18 kilometer vertwij­feld in: ‘Ik heb hem uitgelopen om mezelf te straffen’

Björn Koreman dacht klaar te zijn voor een snelle marathon. Het liep allemaal anders in een kil Rotterdam. Er zat niet meer in dan 2.16.15. Zeven minuten trager dan hij had gehoopt. De reden? ,,Dat is het frustrerende. Ik weet het niet, maar ik ben in ieder geval blij dat ik na 18 kilometer niet ben uitgestapt.”