Woerkumer Bier Gilde krijgt biersommelier Dennis Kort op bezoek

Scheepsbou­wer Damen maakt Op Koers, een podcast over zijn eigen scheeps­vaart­ge­schie­de­nis

Damen Shipyards is onder leiding van grondlegger Kommer Damen uitgegroeid tot een van de grootste scheepsbouwers in de wereld. Hij vertelt in een podcast-serie hoe het zover is gekomen. In Op Koers komen ook zijn zoon Arnout, andere familieleden en werknemers aan het woord.