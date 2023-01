Woningnood onder gierzwaluwen in Dussen, zo lossen ze dat probleem daar op

Woningnood?

,,Dussen staat in Altena sinds 2006 bekend als gierzwaluwendorp. In samenwerking met de toenmalige woningbouwvereniging wist de Vogelwerkgroep van Altenatuur bestaande nesten in de woningen van de Van Gendtstraat te sparen tijdens een ingrijpende renovatie. Sindsdien broeden er in de straat jaarlijks zo’n veertig paartjes gierzwaluwen, die steeds verder in het centrum van het dorp uitzwermen. Zoveel, dat er langzamerhand te weinig plek is.’’