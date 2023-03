Zelf je broodje bakken boven het kampvuur van het krokusfeest

Schade jaarwisse­ling in Zaltbommel lager maar toch nog 75.000 euro

ZALTBOMMEL - Met oud en nieuw is in de gemeente Zaltbommel voor ruim 75.000 euro schade aangericht. Een flink bedrag, maar het is aanzienlijk lager dan vorig jaar, toen er voor ruim 132.000 euro werd vernield.