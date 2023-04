Zorg over openbaar vervoer en bereikbaarheid in Altena: ‘Het is nu tijd om het voortouw te nemen’

Mooie opsteker voor 130 jaar oud Andels Fanfare Corps: hoge score bij Nederlands kampioen­schap

ANDEL - Het is een knappe prestatie van het Andels Fanfare Corps bij de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen in Drachten. Het eindigde in de eerste divisie op een tweede plaats, net achter CMV Oranje Grootegast met één punt meer dan AFC.