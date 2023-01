Zorgen om GenX-stoffen in Alblasserwaards slootwater onterecht, zegt Chemours

Sloten in Sliedrecht en Papendrecht bevatten nog net zo veel GenX-stoffen als vier jaar geleden, terwijl dat er veel minder zouden moeten zijn, zegt Joop Keesmaat van de Sliedrechtse actiegroep Gezondheid voor Alles. Dat levert nu nog geen gevaar op voor de gezondheid. ,,Maar we gebruiken dat spul nog maar tien jaar. PFOA is vijftig jaar lang over ons uitgestort.’’ Volgens Chemours zijn zijn zorgen onterecht.