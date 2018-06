1200 toeschouwers zien Schijndel zich handhaven

Onder toeziend oog van ruim 1200 toeschouwers begon Schijndel wat afwachtend aan het allesbeslissende nacompetitieduel. Na ruim een kwartier nam de ploeg van trainer/coach Henry van Alebeek langzaam maar zeker het initiatief over. Verdediger Thomas-Jan van Raaij was twee keer dicht bij de openingstreffer, maar stuitte eerst op een verdediger van de bezoekers en volleerde even later in kansrijke positie naast.