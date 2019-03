15-jarige Vlijmense Boys-matchwinner krijgt beloning: ‘Een extra glas ranja na afloop’

FC Engelen - Vlijmense Boys 2-3 (0-1). 44. Stef Lammers 0-1, 62. Luca Schrier 1-1, 82. Nick Peijnenburg 1-2, 86. Dylan Domingues 2-2, 90. Bjorn van Bijnen 2-3.

Moment van de wedstrijd: FC Engelen leek op weg naar een zwaarbevochten gelijkspel, maar stond uiteindelijk toch met lege handen.

Het doelpunt van invaller Bjorn van Bijnen, pas vijftien jaar. ,,Die kreeg na afloop een extra glas ranja”, jubelde Vlijmense Boys-trainer Hans Richters.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ondanks de nederlaag blijft FC Engelen koploper van de derde klasse C. De concurrentie sluipt langzaam maar zeker dichterbij. BVV is in punten gelijk gekomen en SVSSS en ODC volgen op één punt

,,Winnen van de koploper, daar hadden we echt niet op gerekend”, zegt Richters. ,,Dit zijn drie bonuspunten.”

BVV - Zwaluw VFC 3-1 (3-0). 15. Emin Balta 1-0, 38. Imad Hamria 2-0, 43. Emin Balta 3-0, 61. Tim Cretier 3-1.

Moment van de wedstrijd: Vlak voor rust besliste Emin Balta het duel, na goed voorbereidend werk van Guillermo Le Couvreur. ,,We waren heer en meester en hebben de smaak te pakken”, aldus BVV-doelman Fahd Bouchti.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij Zwaluw VFC stond er bij afwezigheid van Paul Beekmans en Martin de Laat niemand op om het elftal bij de hand te nemen. ,,Daardoor gingen we op het veld soms door elkaar heen lopen”, zag Zwaluw-coach John Laponder.

Nieuwkuijk - ODC 1-1 (0-0). 62. Mitchel Fitters 0-1, 67. Frank Kuppens 1-1.

Moment van de wedstrijd: Vlak voor tijd had Joep van der Meijden de winnende goal op zijn schoen. De linksbuiten mikte echter op de lat.

In de laatste minuut werd de onderkant van de lat geraakt. ,,De rebound had er zeker in gemoeten”, vond Kuijk-trainer Patrick Berkelmans. ,,Gelukkig voor ons was dat niet het geval, dan hadden we helemaal niks aan dit duel overgehouden.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We hebben onszelf tekortgedaan vandaag. We wisten op voorhand dat Nieuwkuijk vrij fysiek ging spelen en daar gingen we niet goed mee om”, vond ODC-coach Carlo Vorstenbosch.

Na het debacle van de vorige wedstrijd – Nieuwkuijk liet zich bij SVSSS met 4-0 inpakken – was Berkelmans ervan overtuigd dat dit tegen ODC zou worden rechtgezet. ,,Een overwinning is het niet geworden, maar de ploeg heeft weer de spirit getoond die ik graag zie.”

SCG’18 - BMC 2-0 (0-0). 54. Arthur Bot 1-0, 89. Luuk van Loon 2-0.

Moment van de wedstrijd: Na enkele weken van blessureleed maakte Luuk van Loon vanmiddag zijn rentree bij SCG’18. Dat deed de middenvelder met verve, door de bevrijdende 2-0 te maken.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Volgens BMC-coach Manfred van Erp kreeg zijn elftal niet voor het eerst dit seizoen een karrevracht aan grote kansen. Zeven stuks had Van Erp er ditmaal geteld.

VCB - TGG 4-1 (0-1). 23. Kevin van Zijl 0-1, 47. 1-1, 58. 2-1, 65. 3-1, 76. 4-1.

Moment van de wedstrijd: De gelijkmaker van VCB was volgens TGG-coach Ricardo Aguado cruciaal. ,,Wederom krijgen we vlak na rust een goal tegen en stort het weer helemaal in elkaar. Dit doet pijn.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Aanvankelijk leek er voor TGG niets aan de hand op bezoek bij de hekkensluiter. ,,Ik heb tijdens de rust aangegeven dat we niet mochten verslappen, maar blijkbaar is dat bericht bij niemand aangekomen”, baalde Aguado.

SVSSS - RKDVC 4-2 (1-2) 10. 1-0, 30. Bas Verhoeven 1-1, 44. Guus Berens 1-2, 50. 2-2, 70. (pen.) 3-2, 88. 4-2.

Moment van de wedstrijd: De strafschop voor de thuisclub. De bal viel heel ongelukkig op de arm van Damian van Bijnen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na het ontslag van trainer John Meijs zat Edwin van Wijk voor de eerste keer op de bank bij RKDVC.

Taxandria - Haarsteeg 1-1 (1-1) 17. 1-0, 45+2. Rick van de Griendt 1-1.

Moment van de wedstrijd: In de laatste minuut haalde een verdediger van Haarsteeg een bal de doellijn.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het veld. ,,Dat was zó hard dat de bal werkelijk alle kanten op stuiterde”, zag trainer Henry van der Linden. ,,Je kon er niet fatsoenlijk op voetballen.”