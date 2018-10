16-jarige middelbare scholier stopt penalty en helpt Taxandria aan overwinning

Door de redding van de benjamin blijft het gelijk. Wanneer één minuut later een van zijn teamgenoten de winnende binnenschiet is het feest helemaal compleet.

Moment van de wedstrijd: B-junior Rick van Unnik keepte zijn 2e wedstrijd in de hoofdmacht van Taxandria en pakte in de 80ste minuut een pingel.

“In de 85e minuut rekenden we erop dat we de volle buit zouden pakken, een minuut later stonden we met lege handen. Dat is heel zuur”, zegt Nieuwkuijk-trainer Patrick Berkelmans.