16-jarige ODC’er kan unicum voor DVG in derby niet voorkomen: ‘Als er iets komt, merk ik dat vanzelf’

Van Boxtel trok het shirt aan van BMC, maar vertrek was ‘fake nieuws’, hij blijft een ‘Maliskam­per in hart en nieren’

Met zijn 34 jaar is Ron van Boxtel een gewaardeerde routinier bij Maliskamp. De middenvelder is in ‘hart en nieren Maliskamper’ en is niet weg te denken uit de selectie van hoofdtrainer Manfred van Erp. Ondanks dat hij in Berlicum woont en het shirt van BMC paste.

14 november