16-jarige scheidsrechter Tjeu van Rijsewijk is de beste man van het veld bij HRC’14 - Maaskantse Boys

Zondag 5C16 jaar oud is hij pas, maar bij HRC’14 – Maaskantse Boys had hij gewoon de leiding over 22 volwassen kerels. De jonge en ambitieuze arbiter maakte zijn debuut in het seniorenvoetbal.

HRC’14 – Maaskantse Boys 1-2 (0-1). 41. Tom Verhoeven1-0, 62. Dion van Alem 1-1, 85. Jeffrey van de Hurk 1-2. Bijz. 75. HRC’14 miste een penalty.

,,Ik kan alleen maar mega trots zijn op mijn spelers want ze hebben het allemaal fantastisch gedaan. Toch was de scheidsrechter (Tjeu van Rijsewijk red.) de beste man van het veld want ondanks zijn jonge leeftijd floot hij bij zijn debuut als scheidsrechter bij de senioren een uitstekende wedstrijd”, aldus Maurizio Atzeni van MKB.

Jens van Mook speelde een gedenkwaardige wedstrijd: als invaller maakte hij bij zijn eerste actie een overtreding waardoor HRC’14 een strafschop mocht nemen, die werd gemist, en in de slotfase gaf hij de assist op Jeffrey van de Hurk waaruit de winnende treffer viel.

,,We missen een afmaker. Dit is een gestolen overwinning voor de Maaskantse Boys. We hebben zoveel kansen niet benut en dan treedt de wet van het voetbal op. Als je hem zelf niet maakt dan maakt de tegenstander hem en dat is precies wat er gebeurde”, baalde HRC’14 coach Harald van Deelen.

HRC’14 kreeg in de 70ste minuut een grote kans om weer op voorsprong te komen. Helaas voor Van Deelen schoot Verhoeven zijn penalty hard over het doel. ,,Hij schiet zijn strafschoppen altijd hard in en de drie keer hiervoor gingen ze er allemaal in. Alleen nu vloog de bal hard over het doel. Ik denk dat we hadden gewonnen als die penalty er in was gegaan.”

SBV – DESO 1-0 (1-0). 32. Jordy van Outvorst 1-0.

,,Voor rust hadden we een duidelijk overwicht en hadden we afstand moeten nemen, na de pauze hadden we het wel lastig”, aldus trainer John Putters van SBV.

,,We vergeten ons te belonen want in de tweede helft speelden we SBV van de mat”, zag Stan Vos trainer van DESO.

Het enige doelpunt maakte Jordy van Outvorst op Arjen Robben-achtige wijze: van rechts dribbelde hij naar binnen en krulde de bal in de verre hoek.

Wadenoijen – Ruwaard 3-3 (1-2). 31. Jari Saakes 0-1, 39. Jari Saakes 0-2, 40. 1-2, 46. 2-2, 54. Wes Kroeze 2-3, 55. 3-3 (pen.).

,,Voor rust was er geen vuiltje aan de lucht en kwamen we op 0-2. Maar net voor en na rust waren we niet scherp en gaven we de voorsprong weg. We hebben zelf een mooi resultaat om zeep geholpen. We doen onszelf met dit ene punt tekort”, beschreef de trainer van Ruwaard, Ger Romeijnders, het duel.

Zowel na de 0-2 en na de 2-3 waren de spelers van Ruwaard nog teveel aan het nagenieten van het doelpunt want beide keren scoorde Wadenoijen binnen een minuut een tegentreffer.

Ophemert – OKSV 1-2 (0-2). 5. Perr Hidding 0-1, 21. Perr Hidding 0-2, 85. 1-2. Rood: 86. Speller Ophemert.

,,We hebben verdiend de punten gepakt, voetballend waren we beter. We hebben de tegenstander onze wil opgelegd en de wedstrijd gecontroleerd”, zag trainer Fred Donkers van OKSV.

Nadat de thuisclub op 1-2 kwam leek een spannende slotfase in de maak. Maar vrijwel direct daarna kwam Ophemert door rood met een man minder te staan. Daarmee was de laatste hoop op een goed resultaat voor hen verdwenen en kwam OKSV niet meer in de problemen.

MOSA’14 – BZS 0-3 (0-2). 9. 0-1, 31. 0-2, 79. 0-3.

,,We moeten eerst leren om de boel achterin dicht te houden want voor rust gaven we BZS veel te veel ruimte om te voetballen. Na rust ging het een stuk beter en waren we gelijkwaardig”, beschreef Peter van Orsouw, trainer van MOSA’14, de wedstrijd.

Nieuwkomer Bryan van Osouw was namens de thuisclub het dichtst bij een doelpunt maar zijn schot spatte vlak voor rust uiteen op de lat.

DSS’14 – Hedel 0-3 (0-0) 60. Jimmy Floor 0-1, 75. Joep van der Heijden 0-2, 80. Younnesse Boughti 0-3.

DSS’14-leider Anthonio van de Pol, zag dat de openingstreffer van Hedel de genadeklap was voor de thuisploeg. ,,We gingen redelijk gelijk op, maar na het eerste doelpunt gingen de hoofden bij ons naar beneden. Daarna scoorde Hedel nog twee keer en hebben we verdiend verloren.” Hedel-coach Wilco van Houtum vond dat zijn team de score beperkt hield met 0-3. ,,We hadden meer moeten scoren. Ons spel was wel goed en ik heb bij vlagen genoten.”

Hedel is uitstekend begonnen aan de competitie. Met twee overwinningen en een doelsaldo van +7 staat het bovenaan de ranglijst.

RKVSC – SCZ 2-2 (2-0) 23. Mark Hendriks 1-0, 25. Bart Goesten 2-0.

RKVSC-leider Marco Piels zag dat de thuisploeg en 2-0 voorsprong weggaf na rust. ,, We kwamen goed op voorsprong alleen in de tweede helft konden we het niet meer belopen. We hebben een relatief oude selectie en bij SCZ liepen er een paar jonge jongens rond. Die hadden een betere conditie en speelde na de rust ook iets beter dan voor de thee.”