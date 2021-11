17-jarige debutant helpt met doelpunt Uno Animo aan zege

Uno Animo – Madese Boys 6-1 (2-0). 30. Rico Pires Leocadio 1-0, 34. Bodie Scholten 2-0, 60. Daan Dilven 2-1, 62. Bodie Scholten 3-1, 75. Bryan van der Loo 4-1, 77. Bryan van der Loo 5-1, 90. Daan van Kuijk 6-1.

,,We zijn on fire. Gelukkig wel”, jubelde Uno-coach Rick van Loon na de monsterscore. ,,Ons vertrouwen rijkt op dit moment tot de hemel, maar we blijven wel met beide benen op de grond. Misschien zijn we ook niet zo slecht als het begin van het seizoen deed vermoeden.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: de goal van de 17-jarige debutant Daan van Kuijk. ,,Het mooie van het hele verhaal is dat Daan in de ochtend als invaller ook al scoorde bij het tweede. In de warming-up raakte Martijn Daamen geblesseerd. Daan is nooit beroerd klaar te staan. Bij de 5-1 gunde ik hem wat minuten en hij scoorde meteen. Heel het team dook bovenop hem. Wat een fantastische middag.”

Rijen – Cluzona 1-1 (1-0). 30. Luc Heestermans 1-0, 77. Lars de Kok 1-1.

,,We hadden het in de eerste helft gewoon af moeten maken”, zei Rijen-aanvaller Yassin Ben Messaoud, die uit voorzorg langs de kant stond vanwege een eerdere coronabesmetting. ,,Na hun gelijkmaker kon het alle kanten opgaan. Het was spannend.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Ben Messaoud: de hoofdblessure van Freek Trommelen, die een hersenschudding overhield aan de wedstrijd. ,,Er was veel bloed. Freek wilde verder spelen, maar werd gewisseld.” Bij de huisartsenpost is de spits gehecht. Hij hield er een hersenschudding aan over. ,,Verder gaat het goed met hem.”

VOAB – JEKA 2-0 (1-0). 35. Stijn van Laarhoven 1-0, 70. Maarten Immink 2-0.

,,Zonder groots te spelen, winnen we wel verdiend. We houden daarmee ook zicht op de periodetitel”, jubelde VOAB-trainer Werner Cools. ,,We wilden meedoen om de prijzen en zijn nu dichtbij.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Cools: wéér geen tegengoal, voor de vierde keer op een rij. ,,Op de club hadden ze het er al over. Voor het eerst in 38 jaar gebeurt het dat VOAB in 368 minuten en vier wedstrijden op rij geen tegengoal krijgt. Daar ben ik enorm trots op.”