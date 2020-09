17-jarige zoon van de voorzitter debuteert onder de lat bij OJC Rosmalen met gelijkspel

Bij OJC Rosmalen stond in de persoon van Wouter van der Plas een zeventienjarige debutant tussen de palen. Saillant detail is dat zijn vader Piet de voorzitter van OJC is. ,,Wouter heeft het prima gedaan. In de slotfase voorkwam hij met een puike reflex een eventuele derde tegengoal. Dat zou ontzettend onverdiend zijn geweest, want we waren heer en meester. Toen TOGB na rust vechtvoetbal ging spelen, gingen wij daar prompt in mee. En dat hadden we niet moeten doen, want zo gaven we onze verdiende 2-0 voorsprong uit handen”, analyseerde OJC-coach Willem Leushuis.