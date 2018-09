26 Polen hullen zich in rood-wit van The White Boys, 'maar het wordt geen Poolse enclave'

Geldprijs extra impuls voor RKDVC, Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmense Boys

11:33 Voor een viertal clubs staat er in de derde klasse C van het amateurvoetbal meer op het spel dan alleen de titel. Haarsteeg, Vlijmense Boys, Nieuwkuijk en RKDVC spelen ook nog een competitie in een competitie. Want die strijden ook om de Willy Naessens Cup en een daaraan verbonden geldprijs.