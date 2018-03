65 teams van VV Rhode in Sint-Oedenrode staan te trappelen om op de nieuwe velden te spelen

SINT-OEDENRODE - In september liggen er drie kunstgrasvelden in sportpark De Neul met een waterbergingssysteem. De drie andere speelvelden worden grondig gerenoveerd.

Sportpark De Neul ligt prachtig in het beekdal van rivier de Dommel en vlakbij het Rooise centrum. Maar de drassige ondergrond zorgt ervoor dat voetbalvereniging Rhode vaak maar zes maanden per jaar kan spelen. Toen Meierijstad besloot dat Rhode toch niet verhuist naar de Kienehoef, werd er een team samengesteld om het sportpark toekomstbestendig te maken.

Bestuurslid Hans van Casteren: ,,Gemeente, het waterschap, een adviesbureau en Rhode gingen rond de tafel. Samen maakten we de problemen inzichtelijk en zochten naar oplossingen. Dat is buitengewoon goed gelukt. Er komt een waterbergingssyteem onder de kunstgrasvelden die het overvloedige water afvoert en tegelijkertijd water kan opslaan. Dat water gebruiken we in droge perioden om de velden te beregenen. Ideaal, nu hoeven we geen wedstrijden meer af te lassen.”

Rhode legt een duurzaam type kunstgrasvezel. Dit materiaal houdt het biologisch afbreekbare kurk beter vast als het veld nat wordt en laat geen milieusporen na. Ook de vrijwilligers zijn blij met de kunstgrasvelden. Lijnentrekker Theo Driessen: ,,Kunstgras heeft geen kalklijnen nodig. Dat scheelt me een halve dag werk.”

Michel Fransen heeft nu tijd voor andere klussen. ,,Ik heb nu drie velden minder om de kuilen dicht te maken die ontstaan na de wedstrijden.” En Mia Habraken hoeft niet meer te puzzelen om bij slecht weer de velden zodanig in te delen dat alle teams kunnen spelen. ,,We hebben straks geen onbespeelbare velden meer.”

Rond 1 mei start de aannemer met de werkzaamheden. Er wordt achtduizend kuub grond afgevoerd en hetzelfde aantal kuubs aan materialen teruggebracht. Dat betekent: veel bouwverkeer. Maar Van Casteren verzekert dat er goede veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Blijft over de vijftig openstaande competitiewedstrijden die na 1 mei nog gespeeld worden. ,,Die verzetten we”, zegt voorzitter Wim van Meijl. Volgens hem zijn de clubs uit de omringende kerkdorpen en de regio bereid om hun velden beschikbaar te stellen voor de spelers van Rhode.

Intensiteit

Er is een budget van 1,8 miljoen euro beschikbaar om de plannen uit te voeren. Van Meijl: ,,Door het kunstgras kunnen we ook de intensiteit van de trainingen verhogen. Want onze voetbalclub groeit nog steeds. Met deze nieuwe velden kunnen we weer vijftig jaar vooruit.”