82-jarige clubman 't Zand krijgt rood na verstoren wedstrijd, ook assistent-trainer en speler krijgen rood

Sarto-coach Dennis Dekkers genoot een mooie middag. Zijn team deed wat het moest doen en loopt in op haar rivalen. ,, We hadden een moeizame eerste vijf minuten, maar daarna zijn we niet in de problemen geweest. Het veldspel verliep makkelijk en de kansen kwamen snel. Dit zijn de wedstrijden waarin we vertrouwen zien groeien en waardoor we weten dat we hier thuishoren.”