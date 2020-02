Aamri stuurt Juliana'31-spelers het bos in met schijntrap en wordt matchwinner voor UDI'19

Derde Divisie Blauw Geel'38 treft oude bekende Rick Polman, die zijn bekende speciali­teit laat zien: doelpunten maken

17:58 Een oude bekende is vaak niet voor niets een oude bekende, maar in de voetballerij werkt dat toch anders. Clubhoppers, ze bestaan zelfs in de laagste regionen van de kelderklasse. De derde divisie scharen we daar zeker niet onder en hier liet een oude bekende juist zien dat hij nog bekend was om zijn handelsmerk: doelpunten maken. Dat deed Rick Polman tegen Blauw Geel'38 in de tweede helft.