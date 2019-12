Aanstaande vertrek Van Engelen doet Ollandia geen goed: ‘Misschien haal ik de kerst niet’

WHV – Ollandia 4-1 (1-0). 26. Ivo Kanters 1-0, 47. Stefan Erven 1-1, 60. Roel Lunenburg 2-1, 79. Thijs Lunenburg 3-1, 89. Bart van de Wielen 4-1.

Tegen WHV werd voor de derde maal op rij nul punten gehaald. ,,We zitten momenteel in een mindere fase en het is aan ons om er uit te komen. We kunnen het wel, alleen we vergeten het soms te laten zien. Mocht dat niet gebeuren dan ben ik bang dat ik de kerst niet haal”, grapt Van Engelen. ,, We kunnen wel echt beter dan dit en zijn het ook verplicht om het te laten zien.”

Bij Ollandia loopt het niet lekker, dit tot groot ongenoegen van coach Bas van Engelen. ,, In de eerste helft ging het gelijk op en komt WHV wel op voorsprong. In de rust heb ik gezegd dat we vol op de aanval moesten gaan spelen en dat leek te werken. Kort na de thee schoot Stefan Erven meteen de gelijkmaker binnen. Daarna was het eenrichtingsverkeer en kregen we ontzettend veel kansen. Uit de omschakeling schoot WHV de 2-1 binnen en toen was het gedaan bij ons. De hoofden hingen naar benden en het vertrouwen was helemaal weg.”

,,De 2-1 viel uit het niets en daar waren we wat gelukkig mee want Ollandia zette ons in die fase onder druk maar zo kantelde de wedstrijd. Maar mijn ploeg heeft hard gewerkt en dat werd beloond en we staan nu heel knap in de top drie”, aldus trainer Martin Kaus van WHV. De 1-0 was een curieus doelpunt want Ivo Kanters krulde vanuit een corner de bal in één keer in het doel. Door blessures was Kaus genoodzaakt een andere keeper op doel te zetten en koos voor Martijn Roefs. ,,Martijn keept normaal in het vierde elftal maar deed het vandaag uitstekend.”

Boerdonk – Fiducia 1-4 (1-0). 23. Roy Neuteboom 1-0, 51. 1-1, 63. 1-2, 70. 1-3, 82. 1-4.

,,Voor rust speelden we nog aardig, maar in de tweede helft was ons spel heel slecht en nekten persoonlijke fouten ons”, aldus de trainer van Boerdonk Johan Strouken.

Boerdonk heeft nu viert wedstrijden op rij niet gewonnen.

FC Uden – Odiliapeel 0-1 (0-0). 70. Luuk van der Pol 0-1 (pen.). Rood: Roy van Lankveld (Odiliapeel) en Piotr Murawski (2x geel, FC Uden).

,,Een punt was zeker verdiend geweest. We hadden het meeste balbezit en Odiliapeel was vooral gevaarlijk vanuit de counter”, zag bestuurslid Hans Smulders van FC de Rakt.

Vlak voor tijd dacht de thuisploeg alsnog op gelijke hoogte te komen maar het doelpunt werd geannuleerd vanwege buitenspel.

FC de Rakt – MVC 4-0 (3-0). 20. Bart van Geelkerken 1-0, 31. Bart Langenhuizen 2-0, 38. Bart van Geelkerken 3-0, 82. Jeroen Smulders 4-0.

,,Gezien de hoeveelheid kansen die we creëerden, hadden we met dubbele cijfers moeten winnen. Toch kan ik alleen maar tevreden zijn met dit resultaat”, beschreef trainer Eus Marijnissen het duel.