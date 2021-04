Aanvaller Jalloh vertrekt al na een seizoen bij UDI’19

Pak sneeuw en extreme vorst gunstig voor amateurvel­den? ‘Al het ongedierte en onkruid vriest kapot!’

12 februari Is de grasmat van je voetbalclub net om door een ringetje te halen, valt er een dik pak sneeuw op en gaat het tot overmaat van ramp snoeihard vriezen. Daar gaat je mooie veld. Of toch niet? De grasmeester van NAC, Erwin Braspenning is expert en weet precies wat de amateurclubs in de regio moeten doen. En vooral: laten.