Aanvaller Nawid Sadat vertrekt bij BVV

De uit Afghanistan afkomstige Sadat brak hij in het seizoen 2009-2010 door in het eerste elftal van Unitas’59 en kroonde zich destijds meteen tot ploegtopscorer. In 2011 maakte hij de overstap naar Gestel, waar hij in zijn eerste seizoen goed was voor negen doelpunten. Na een geslaagde stage bij Willem II werd hij in 2013 toegevoegd aan het beloftenelftal van de Tilburgse club. Daar speelde hij een half jaar en maakte het seizoen af bij het Belgische Turnhout.