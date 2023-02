Aanvoerder Mounir Al Mansouri wil hoger spelen dan de derde klasse, en het liefst bij Margriet: “De derby tegen Schadewijk leefde enorm bij de club en spelers”

Blauw Geel eervol uit bekertoer­nooi na goal en nederlaag tegen eredivisio­nist FC Utrecht

Voor Blauw Geel zit het bekertoernooi er zoals verwacht op. Donderdagavond was FC Utrecht in Veghel te sterk. Na een 0-3 ruststand was het duel beslist, maar toch kon de thuisploeg dik tevreden naar huis. In de tweede helft wist het een eretreffer te maken: 1-3.

12 januari