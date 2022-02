Aanvoerder Van Beers haalt drie punten binnen voor VOAB met rake vrije trap

Tweede Klasse EVOAB-trainer Werner Cools was niet blij met het veld, maar zijn ploeg hield toch drie punten over aan de wedstrijd tegen Madese Boys. Drie minuten voor tijd schoot zijn aanvoerder Casper van Beers een vrije trap raak.

Madese Boys – VOAB 1-2 (0-0). 51. Bjorn de Bruijn 1-0, 55. Pieter van der Heijden 1-1, 87. Casper van Beers 1-2.

,,Een zwaarbevochten zege”, zei VOAB-trainer Werner Cools over de zevende overwinning op rij. ,,Alsof ze een aftercoronaparty hebben gehouden op zaterdag, zo slecht was het veld. Maar de credits gaan ook naar Made en hun tactisch plan waar we moeite mee hadden. Dat we dan zo vlak voor tijd scoren, is misschien wel het geluk van de koploper.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Cools: ,,Ik wil Casper van Beers toch even uitlichten. Een echte aanvoerder die het voor ons beslist met een rake vrije trap een paar minuten voor tijd. Hij maakte het verschil.”

FC Tilburg – RBC 0-3 (0-2). 43. Anwar Tarfit 0-1, 45. Giovanni Moerland 0-2, 88. Gerson Pisas 0-3.

,,We missen nog altijd tien spelers door corona, blessures of afwezigheid. Als je kwalitatief minder bent, moet je mentaliteit tonen, maar jammer genoeg weten sommige spelers nog niet wat er gevraagd wordt om in de tweede klasse spelen”, baalde FC Tilburg-trainer Michaël de Boer. ,,Daardoor laten we te veel steken vallen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens De Boer: het debuut van de Italiaanse spits Riccardo Raniero. ,,Hij is een tijdje terug in Nederland komen wonen en werken. Zijn oom speelt in de lagere senioren en daar is Riccardo begonnen, maar al snel kwamen mensen naar mij toe met de tip hem eens mee te laten trainen omdat hij er wel iets van kan en dat is ook zo. Nu zit hij twee weken bij het eerste.”