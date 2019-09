Aanwinst Gevers knalt FC de Rakt naast Nieuw Woensel

Zondag 5ELars Gevers kwam deze zomer over van UDI’19. In de tweede speelronde liet hij zijn waarde zien voor FC de Rakt. Vlak voor tijd schoot hij zijn nieuwe ploeg naar een gelijkspel.

Nieuw Woensel – FC de Rakt 2-2 (1-0). 17. 1-0, 57. 2-0, 71. Rens van de Rakt 2-1, 90. Lars Gevers 2-2 (pen.).

,,Ik moet tevreden zijn met een punt. De gelijkmaker viel in uiterste slotfase van de wedstrijd. Veel van mijn spelers haalden hun niveau niet waardoor we blij zijn met dit gelijkspel”, zag trainer Eus Marijnissen van FC de Rakt.

De bezoekers kwamen in de laatste seconde op gelijke hoogte want nadat Lars Gevers, dit seizoen overgekomen van UDI’19, vanaf elf meter 2-2 maakte, werd de bal nog wel op de middenstip gelegd maar de scheidsrechter floot direct af.

MVC – Boerdonk 1-1 (1-0). 34. 1-0, 63. Joey de Leeuw 1-1.

,,Ik heb vrede met dit resultaat want zij waren voor rust beter en wij waren in de tweede helft de bovenliggende partij”, beschreef Johan Strouken, trainer van Boerdonk, de wedstrijd.

Met vier punten uit twee duels kent Boerdonk volgens trainer Strouken een prima start. ,,Geen vuiltje aan de lucht.”

Keldonk – VCO 7-1 (1-1). 22. Daan Schel 0-1, 41. Jan van de Acker 1-1, 47. (e.d.) 2-1, 66. Leon van de Acker 3-1, 68. Ferdi van Rijthoven 4-1, 73. Peter van Zutphen 5-1, 87. Damon van de Bos 6-1, 90. Ismael Boudouhi 7-1.

,,In de eerste helft hadden we het lastig. Maar nadat we op 3-1 kwamen, was het verzet gebroken en konden we verder uitlopen”, aldus trainer Ruud Fleskens van Keldonk.

,,Standaardsituaties doen ons steeds de das om en dat moet er echt uit. We begonnen erg goed. Na de openingsgoal van Daan Schel was het wachten op de 0-2 maar die bleef helaas uit”, zag Mario van Berkom van VCO.

Elsendorp – Odiliapeel 2-1 (2-0). 20. 1-0, 33. 2-0 (pen.), 85. Niels van den Brand 2-1 (pen.).

Net als vorige week moest Odiliapeel, mede door het gebrek aan basiskrachten, het onderspit delven.

Niels van den Brand speelde vorig seizoen nog in het tweede elftal, maar werd in de slotfase aangewezen om de bal op de stip te leggen. hij schoot feilloos binnen.

Irene – WHV 3-4 (2-2). 2. Thijs Lunenburg 0-1. 3. E.D. 1-1, 9. Arthur Piatcki 2-1, 34. Bart van de Wielen 2-2, 64. Thomas Bosch 2-3, 66. Thomas Bosch 2-4, 82. Stan Versantvoort 3-4.

,,Gelukkig trokken we aan het langste eind. omdat we meegingen in het onstuimige spel van Irene voetbalden we onrustig waardoor we de wedstrijd moeilijk controleerden”, aldus trainer Martin Kaus van WHV.

Bart van de Wielen scoorde voor het eerst in een officiële wedstrijd van WHV 1 en Thomas Bosch was twee keer trefzeker na een langdurige blessure.

,,Wederom een teleurstellend resultaat. We kwamen goed op voorsprong alleen die geven we vervolgens ook heel makkelijk weg. Achterin lieten we nog weleens wat steken vallen en dat kan niet. Na de 2-4 wist ik dat het moeilijk ging worden om er nog iets van te maken”, baalde Irene-coach Michael van de Wal

Van der Wal zag dat zijn verdediging moeite had met ballen wegwerken. ,,Bij één tegendoelpunt schoppen drie spelers van mij gewoon allemaal mis. Daardoor komt de bal bij een aanvaller van WHV terecht en die scoort vervolgens. Door dit soort momenten verliezen we de wedstrijd.”

Nederwetten – FC Uden 1-4 (0-1). 30. Melih Polat 0-1, 55. Melih Polat 0-2, 79. Faruk Polat 0-3, 88. Mike van Lierop 0-4, 90. 1-4.

,,Een duidelijke overwinning want gezien de kansen hadden we wellicht wel acht keer kunnen scoren. We voetballen steeds beter en zo komt het plezier weer terug in de ploeg na de degradatie van vorig jaar”, zag trainer Toon Bongers van FC Uden.

De openingsgoal van Melih Polat was een beauty. Na een schitterende actie waarbij hij enkele tegenstanders omspeelde, schoot hij de bal knap binnen.

Ollandia – Viducia 3-1(1-1) 45. Stefan Erven 1-1, 70. Steven van Dijke (penalty) 2-1, 80. Robert Erven 3-1

Ollandia-coach Bas van Engelen zag dat het niet liep bij zijn team. ,,Dit was een bedroevend slechte wedstrijd. Het was stroef wat we lieten zien. Vooral in de eerste helft speelden we niet goed. Na de thee hebben we meer strijdlust getoond en op basis daarvan verdiend gewonnen. Toch speelden we alsnog heel matig.”