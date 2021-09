Abel Gersjens maakt eigen doelpunt maar is wel man of the match

Volgens SCG’18-oefenmeester Koen Wissing was, ondanks zijn eigen goal, Abel Gersjens de onbetwiste man of the match. ,,Het is voor iedere speler lastig om een eigen goal te accepteren, maar hoe Gersjes ermee omging toont zijn klasse. Hij speelde een goede wedstrijd vóór dat incident en nog beter erna.” Even was Wissings ploeg wat ontregeld, na een aanvallende wissel van RKTVC die voor problemen zorgde maar zijn ploeg kwam toch als winnaar uit de strijd. ,,We bleven geloven, hard werken en doordrukken. Die 2-1 was een verlossing en we hebben onszelf beloond met drie punten.”