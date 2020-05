Abrupt einde aan historische periode Van den Braak bij Hilvaria: ‘Wil nog graag een biertje drinken met de jongens’

Henri van den Braak gaat de geschiedenisboeken in als de eerste trainer ooit die Hilvaria naar de tweede klasse leidde. En hoe. Zijn ploeg scoorde liefst 119 keer in het magische seizoen, kroonde zich al half april tot kampioen en was daarmee bijna de snelste van Nederland - alleen SC Feyenoord was een paar uur sneller. Een prestatie voor de eeuwigheid, want in het seizoen 2017-2018 werd ook niet verloren. ,,Echt jammer dat we niet de snelste kampioen van Nederland zijn geworden, maar dat is wel overkomelijk", zegt de 57-jarige Van den Braak.