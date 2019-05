Achilles Reek breekt door muur van Toxandria heen

Overzicht | DESK en CHC kampioen, TOP speelt gelijk in topper

18:14 Heel voetbalminnend Brabant zit vanavond aan de buis gekluisterd voor de bekerfinale van Willem II. De echte voetbalfanaat weet echter als geen ander dat er in de middag ook een aantal belangrijke duels op het programma stonden in onze provincie. Zo streden SV TOP en SV Juliana ‘31 om de koppositie in de eerste klasse C en werden DESK en CHC kampioen.