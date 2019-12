Achilles Reek speelt gelijk, volle buit voor Festilent en SCMH

Juliana Mill – Achilles Reek 1-1 (0-0). 90+2. 1-0, 90+6. Roy de Haas 1-1. Rood: 75. Niek van Heck (Achilles Reek).

,,We hebben laten zien dat we als team blijven strijden voor een goed resultaat. We komen met nog een kwartier te gaan met tien man te staan en nog krijgen we goede kansen. De 1-0 was echt een domper, maar toch maken we verdiend de 1-1. Als je kijkt naar het verloop toch blij met een punt”, zei Achilles Reek-coach Lenard Weber.

Festilent – De Zwaluw 2-0 (1-0). 25. Giel Nooijen 1-0, 70. Jochem Fleuren 2-0.

,,We zijn in de eerste helft heer en meester denk ik. Zoals wel vaker scoren we te weinig waardoor De Zwaluw in de wedstrijd blijft. Ik had het er naderhand ook over met supporters: ‘dan hoeft ‘ie maar een keer goed te vallen’ en daarom blijft het spannend. Kansen hebben ze eigenlijk niet gehad en Jochem gooit de wedstrijd in het slot”, zag Festilent-coach Edwin Peters.

VIOS’38 – SCMH 0-1 (0-0). 72. Mike Linders 0-1.