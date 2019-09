Achilles Reek wint seizoensopener en derby van Festilent

,,We zijn heel effectief geweest vandaag. DSV is een goede ploeg en dat hebben we gemerkt. Ze hadden eigenlijk het betere van het spel en de betere kansen, maar die maken ze niet en wij wel. We hadden de wedstrijd eigenlijk dood moeten maken in de tweede helft, maar dat lukte maar niet. Zij miste nog een penalty en dan heb je ook wel een beetje geluk dat de bal er in de laatste minuut in vliegt”, zag SCMH-trainer Tom van Dalen.