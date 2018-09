Achilles Veen begint met een overwinning

Achilles Veen bleef sterker maar vergat de trekker over te halen. Een kwartier voor tijd wist Agbor Eyongakga, tegen de verhouding in, Nootdorp toch op gelijke hoogte te brengen (1-1). Een domper maar een minuut later was het invaller Flavio Andjole die weer gerechtigheid bracht. Hij ontfutselde op slimmer wijze een Nootdorper achterin de bal en schoot prachtig in: 2-1. Op het laatst drongen de bezoekers nog flink aan maar de driepunter bleef op De Hanen Weide in handen van de thuisclub.