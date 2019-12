Achilles Veen bekert door na minimale overwinning op amateurs FC Eindhoven

De goal die Sen Aerts in de 34ste minuut maakte bleek voldoende om verder te bekeren. Erg veel kansen werden er aan beide zijden niet gecreëerd. Via invaller Jordi van Meurs had Eindhoven AV ver in de tweede helft de gelijkmaker op de schoen maar Achilles Veen-keeper Jorn Wagener was net op tijd om het gevaar te bezweren. In de slotfase verzuimde Achilles de zege veilig te stellen. Zo schoot Teun Sebregts van heel dichtbij huizenhoog over en Berry Sonnenschein vergat in kansrijke positie ook al om de trekker over te halen.