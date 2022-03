Achilles Veen bindt ook Scherpenzeel aan de zegekar

Met de zege stijgen de Veeners naar de negende plaats en hebben ze definitief een plaatsje in de middenmoot verworden. Aan veel meer denken ze in Veen echter nog niet na die belabberde seizoensopening. ,,Dan moeten we wel acht plekken stijgen”, glimlacht Karelse die vooral over de tweede helft te spreken was. De score had na rust wel wat hoger uit kunnen vallen maar Stef Brummel de keeper van de thuisclub, en pas overgekomen van IJsselmeervogels, was een sta in de weg voor Achilles Veen. Rémon Koenen ontpopte zich als een penaltykiller en schoot tweemaal vanaf de elf raak.