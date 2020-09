Achilles Veen boekt in Doorwerth een terechte tweede overwinning.

Op aangeven van Thomas de Man maakte hij het vakkundig af: 0-1. ,,Een terechte zege. Alleen de eerste twintig minuten hadden we het lastig. We hebben ook veel kansen gehad. De DUNO-keeper was heel goed. Hij had wel zes geweldige reddingen”, aldus Achilles Veen-trainer John Karelse. Voor rust dacht Achilles Veen al op voorsprong te komen maar hoewel de bal duidelijk over de lijn was geweest dacht de dienstdoende arbiter daar anders over. ,,Maar we hadden zelf ook een penalty tegen kunnen krijgen na een handsbal bij Maarten Boddaert”, was Karelse eerlijk.