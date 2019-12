Achilles Veen dankzij zevenklapper tegen Rijsoord terug in linkerrijtje

Achilles Veen - Rijsoord 7-0 (4-0). 1. Rémon Koenen 1-0, 16. Thijs van den Berg 2-0, 31. Theo Martens 3-0, Rémon Koenen 4-0, 55. Theo Martens 5-0, 69. Thomas de Man 6-0, 88. Melle Mandemakers 7-0.

Karelse kijkt met een redelijk gevoel terug op de eerste veertien wedstrijden. ,,Het is alleen teleurstellend qua punten, we hadden er zeker acht meer moeten hebben. Maar over het spel ben ik super tevreden. We hebben veel wedstrijden gespeeld waarin we domineerden maar we niet kregen wat we verdienden. Aan de andere kant is scoren ook een kunst.”