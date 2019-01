Achilles Veen en trainer Giovanni Franken per direct uit elkaar

TrainerscarrouselZaterdaghoofdklasser Achilles Veen en trainer Giovanni Franken zijn per direct uit elkaar gegaan. ,,We hebben samen vastgesteld dat we elkaar niet kunnen raken”, zegt Achilles Veen-voorzitter Henk Schreuders in een eerste reactie.

Schreuders nam veertien dagen geleden de voorzittershamer bij Achilles Veen over van Janthijs de Fijter. ,,Het is heel jammer, want Giovanni is vakinhoudelijke geweldig. Doodzonde dat we samen dit besluit hebben moeten nemen.” Achilles Veen staat in de hoofdklasse A momenteel op een teleurstellende dertiende plaats.

Franken tekende begin dit seizoen voor twee seizoenen en kwam over van het Ridderkerkse RVVH. Schreuders: ,,We waren toen zeer verguld met elkaar. Daarom spraken we ook een verbintenis voor twee seizoenen af. Het is nogmaals echt doodzonde dat het nu zo gelopen is maar zo gaat dat in de voetballerij.”

Van Bijsterveld

Johan van Bijsterveld, die Achilles Veen van 2012 tot 2016 onder zijn hoede had en tegenwoordig als scout fungeert, zal voorlopig de honneurs van hoofdtrainer waarnemen. Schreuders: ,,Johan zat er niet om te springen maar wil toch even invallen. Misschien wel tot einde seizoen. Verder zien we wel wat er op ons pad komt.”