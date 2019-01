Achilles Veen, FC Tilburg, Waspik en Gilze bekeren verder

Were Di - FC Tilburg 2-5. FC Tilburg bereikte de volgende ronde na een 2-5 overwinning bij buurman Were Di. De bekerloting beloofde een heet affiche tussen Tilburg en Were Di. Sinds de fusie tussen LONGA, NOAD en RKTVV in Fusie Club Tilburg is er sprake van een vermenging met Were Di dat slechts een paar meter verder zijn sportpark lokaliseert. FC Tilburger van het eerste uur, Piet Adams, besliste de stadsderby door de 2-4 en de 2-5 binnen te werken voor de uitclub. De eersteklasser bleek al met al toch een maatje te groot voor de vierdeklasser.

Achilles Veen - Nuenen 5-0. Sem van der Pijl schoot al na vijf minuten de openingstreffer binnen voor de thuisploeg en daarna had de zaterdaghoofdklasser een makkelijke avond tegen de zondaghoofdklasser. Niek Wilborts vergrote de voorsprong drie minuten later, waarna Roel de Kruijk tweemaal en nogmaals Wilborts de eindstand op het scorebord zetten.

Gilze – SVW 4-2. ,,Het was absoluut geen leuke wedstrijd”, stelde Gilze-trainer Jeremy Buchly na afloop. ,,Het ging geregeld over de schreef. Vlak voor rust krijgen zij een naar mijn mening terechte rode kaart. Na rust bleven we rustig en liepen we verdiend uit naar de 4-2. Gauw vergeten en op naar zondag.”

SCG’18 - LRC 0-4. LRC Leerdam was veel te sterk voor derdeklasser SCG, dat twee klassen lager uitkomt. Arwin van Soest opende voor rust de score voor de Leerdammers. Nadat hij na rust nog eenmaal scoorde, was het Bart Barendregt die ook tweemaal het net vond voor de uitploeg. Daardoor is SCG uitgeschakeld in de beker.

Waspik - Tivoli 3-2. Waspik speelde een matige eerste helft, maar nam na de pauze afstand van Tivoli en bekert verder. ,,De eerste helft was slordig, beide ploegen leden veel balverlies. Misschien kwam dat wel door de spanning”, vertelde Waspik-trainer Eugene van der Heijden. ,,Na de pauze hebben we onze rug gerecht en het spel naar ons toegetrokken.”

RKSV Heeze - Oirschot Vooruit 2-0. Eersteklasser Heeze was eigenlijk constant de beter partij in het duel met Oirschot Vooruit, dat uitkomt in de eerste klasse C. Jorg van Galen opende de score voor de thuisploeg waarna Steven van Dijk het karwei afmaakte.

Beker Zuid II