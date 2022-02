Achilles Veen geeft goals weg tegen koploper Capelle

Achille Veen-trainer John Karelse was dan na afloop zwaar teleurgesteld over de wijze waarop zijn team tegen de nederlaag was aangelopen. ,,We hebben onszelf finaal uit de wedstrijd gespeeld.” Achilles Veen begon de wedstrijd uitstekend. Via in de achtste minuut Rico Geeroms nam het na acht minuten een 1-0 voorsprong. Geeroms kon simpel intikken na een magistrale actie op rechts van Jay-Jay Meierdres. Capelle kwam twintig minuten later op gelijke voet. Jeffrey Rijsdijk nam de gelijkmaker met een echte spitsengoal voor zijn rekening: 1-1. Achilles Veen was niet de mindere en kreeg een paar fraaie kansen. Kopballen van Sen Aarts en Rémon Koenen troffen echter geen doel.