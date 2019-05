Achilles Veen is al bezig met halve finale van dinsdag, vanwege 75-jarig jubileum op finaledag

Moment van de wedstrijd: ,,Na de 2-0 deden we het niet goed. We gingen onze voorsprong verdedigen. In tien minuten gaven we het weg. Over alles genomen niet ontevreden over het spel. Maar we hadden de overwinning over de streep moeten trekken. We hebben er in ieder geval keihard voor gewerkt”, stelde Achilles Veen-trainer Johan van Bijsterveld. De aansluitingstreffer van Hoessein El Barnichi was volgens Jong FC Den Bosch-coach Brasco Tuvaljevic van grote schoonheid. ,,Hoessein nam de bal aan en trof vervolgens met een volley doel. Dat doelpunt gaf ons extra energie.”