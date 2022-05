Achilles Veen klopt naamgenoot zonder moeite

Achilles Veen speelde alleen voor de overwinningspremie. Hoe hoog die was, wilde Karelse niet prijsgeven. ,,Ze hebben vanmiddag in ieder geval laten zien dat ze uit het goede hout zijn gesneden”, lachte Karelse. Een eindconclusie over het seizoen wil Karelse, met nog drie wedstrijden te gaan, nog niet stellen. ,,Het ligt er helemaal aan hoe we eindigen. Dat kan vierde zijn of wellicht achtste. Na afloop kan ik daar een uitspraak over doen.”