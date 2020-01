Achilles Veen krijgt vlak voor tijd alsnog deksel op de neus

FC ’s-Gravenzande-Achilles Veen 1-1 (0-1). 29. Sen Aerts 0-1, 89. Patrick Triep 1-1.

John Karelse had er direct na afloop niet zoveel moeite mee dat zijn team met een punt genoegen moest nemen. ,,Ik denk dat het een terechte uitslag is, het was gelijkopgaand”, sprak de Achilles-oefenmeester. Maar aan de andere kant moet hij ook aan de levensgrote kans op 0-2, die Teun Sebregts een kwartier na rust had gemist, hebben gedacht. ,,Die had er in gemoeten. Maar we hebben nog meer kansen gehad. En de thuisclub ook.”